‘Power Rangers’ da polícia prendem homem com celulares furtados em bloco na zona sul de SP

Agentes da Polícia Civil disfarçados de Power Rangers prenderam neste sábado, 1, um homem com sete celulares roubados. A operação foi realizada em um bloco perto do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele foi abordado em meio aos foliões, acompanhado de outro suspeito, que conseguiu fugir. A ação faz parte de uma estratégia implementada no ano passado, em que agentes se infiltram entre os foliões para identificar e prender criminosos que se aproveitam da aglomeração.

De acordo com o governo, o uso de disfarces tem contribuído para uma maior sensação de segurança entre os bandidos, facilitando a atuação da polícia. No Instagram, o Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, postou um vídeo da ação e parabenizou os policiais. “Mais um entregue à Justiça e sete celulares recuperados”, escreveu.

O homem foi levado ao 27º Distrito Policial. Segundo a polícia, ele integra uma quadrilha que ceio para São Paulo com o objetivo de cometer crimes durante o carnaval. Durante as buscas em um local identificado na Barra Funda, zona oeste, foram encontrados mais quatro celulares roubados e R$ 5 mil em espécie.

