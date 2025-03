Ludmilla agita o Carnaval do Rio com o bloco Fervo da Lud e faz homenagem a Preta Gil

Público cantou junto sucessos do pop, funk, R&B e pagode, incluindo hits do projeto ‘Numanice’; cantora reverenciou esposa Brunna e falou sobre a filha que o casal está esperando

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de foliões seguem o megabloco Fervo da Lud, comandado pela cantora Ludmilla, no centro da cidade do Rio de Janeiro



A cantora Ludmilla comandou mais uma edição do megabloco Fervo da Lud nesta terça-feira de Carnaval (4), no centro do Rio de Janeiro. A festa reuniu milhares de foliões e contou com homenagens, convidados especiais e uma mistura de ritmos. Usando um figurino exclusivo Paco Rabanne em homenagem ao funk brasileiro, Ludmilla apresentou um repertório variado ao longo de cinco horas de desfile. O público cantou junto sucessos do pop, funk, R&B e pagode, incluindo hits do projeto “Numanice”, que rendeu à artista um Grammy Latino. Músicas como “Maliciosa”, “Rainha da Favela”, “Onda Diferente” e “Favela Chegou” embalaram os foliões.

A cantora também celebrou a gravidez de sua esposa, Brunna Gonçalves, que desfilou na Sapucaí pela Beija-Flor na noite anterior. Durante a apresentação, Brunna surgiu no alto do trio elétrico dançando ao som de “Maldivas” e foi ovacionada pelo público. “Ano que vem, a Zuri vai estar aqui com a gente!”, afirmou Ludmilla, em referência à filha do casal.

Outro momento marcante do bloco foi a homenagem a Preta Gil. Ludmilla destacou a importância da cantora em sua trajetória profissional e pessoal, relembrando que foi no Trio de Preta que percebeu ser possível comandar um bloco de Carnaval na cidade.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o calor intenso, a estrutura do evento foi testada, e algumas pessoas precisaram de atendimento devido ao desgaste físico. Ainda assim, o Fervo da Lud consolidou-se como uma das principais atrações do Carnaval carioca, reafirmando o talento e a energia de Ludmilla na festa mais popular do Brasil.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA