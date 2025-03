Tiroteio no Carnaval de cidade mineira Deixa jovem morta e 14 feridos

Troca de tiros envolveu dois homens, de 24 e 26 anos, e teria sido motivada por um desentendimento entre eles; PM prendeu os dois suspeitos durante buscas realizadas às margens da rodovia MG-265

Reprodução/WahstaApp Vídeos que circulam em redes sociais mostram cenas de correria, desespero e socorro às vítimas após tiroteio no Carnaval de Rio Pomba (MG)



Um tiroteio ocorrido durante o Carnaval em Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, na noite desta segunda-feira (3), resultou na morte de uma jovem de 25 anos e deixou ao menos 14 pessoas feridas. O incidente aconteceu na Praça Doutor Último de Carvalho, onde estava sendo realizado um bloco de rua. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram várias pessoas caídas ao chão no local da festa. A jovem vítima fatal, Luciene dos Santos Marques, moradora de Ubá, não resistiu aos ferimentos após ser atingida pelos tiros. As demais vítimas, cujos estados de saúde variam, foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, incluindo o Hospital Santa Isabel em Ubá e o Pronto-Socorro de Juiz de Fora.

A Polícia Militar informou que a troca de tiros envolveu dois homens, de 24 e 26 anos, e teria sido motivada por um desentendimento entre eles. A PM prendeu os dois suspeitos durante buscas realizadas às margens da rodovia MG-265, que liga Rio Pomba a Ubá. Com os detidos, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores e um carro.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acompanha as investigações sobre o crime e possíveis falhas na segurança do local. A Polícia Civil também está encarregada de apurar o caso. Em razão da tragédia, a Prefeitura de Rio Pomba anunciou o cancelamento do último dia de festividades e expressou solidariedade às vítimas e suas famílias. O município segue colaborando com as autoridades policiais no esclarecimento do ocorrido.

