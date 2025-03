Viviane Araujo homenageia Daniela Mercury em desfile no Sambódromo do Anhembi

Rainha de bateria da Mancha Verde fez referência à cantora bahiana ao usar fantasia inspirada na capa do álbum ‘Canto da Cidade’

ALEX SILVA/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A fantasia de Viviane chamou a atenção por seu design, que incluía pedrarias pretas e um impressionante efeito de LED na cabeça



Durante o desfile da Mancha Verde, que ocorreu no Sambódromo do Anhembi durante a madrugada de sábado (1), Viviane Araujo prestou uma emocionante homenagem à cantora Daniela Mercury. Com o tema “Bahia, da Fé ao Profano”, a atriz e modelo se destacou ao se fantasiar como a artista, recebendo uma calorosa recepção do público presente.

A fantasia de Viviane chamou a atenção por seu design, que incluía pedrarias pretas e um impressionante efeito de LED na cabeça. Os seguidores nas redes sociais não pouparam elogios, tanto pela beleza da fantasia quanto pela homenagem feita à cantora baiana. A interação nas plataformas digitais foi intensa, com muitos admiradores expressando seu apoio.

Em resposta à homenagem, Daniela Mercury utilizou suas redes sociais para agradecer a Viviane, demonstrando sua gratidão pela homenagem recebida. A interação entre as duas artistas reforçou a conexão e o respeito mútuo que existe entre elas, além de celebrar a cultura baiana.

Em uma entrevista, Viviane Araujo revelou que não tem planos de se afastar dos desfiles de carnaval, afirmando que o momento de se aposentar ainda não chegou. A atriz deixou claro que a Avenida continua sendo um espaço importante em sua vida, e que ela pretende seguir participando das festividades por mais tempo.

