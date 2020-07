Prefeitura de SP confirma adiamento do Carnaval 2021; nova data ainda será definida

A informação foi confirmada pelo prefeito da capital Bruno Covas

A festa de Carnaval da cidade de São Paulo, que aconteceria em fevereiro de 2021, foi adiada em consequência da Covid-19. Uma nova data ainda é estudada pela Prefeitura em conjunto com a Liga das Escolas de Samba, que sugeriu algo entre maio e julho. A informação foi confirmada pelo prefeito da capital paulista Bruno Covas na entrevista coletiva do governo estadual. Na quarta-feira (22), Covas teve uma reunião com representantes das escolas de samba e de blocos de rua para discutir o assunto.

“Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos de rua entenderam a inviabilidade de organização do Carnaval para fevereiro”, destacou Covas. Ele afirmou que a comemoração deve acontecer entre maio e julho, já que junho é comumente marcado por comemorações da Festa Junina. Os GPs de Fórmula 1 também foram cancelados, além da Marcha para Jesus presencial e a Parada LGBTQI+.

A Marcha para Jesus, inicialmente marcada para 13 de junho, aconteceu através de carreata e foi prorrogada para 2 de novembro. A organização, porém, já avisou que o evento do 2º semestre também não vai acontecer de forma presencial. Em breve, um novo formato deve ser anunciado. Já a Parada LGBTQI+, programada para acontecer no dia 14 de junho, aconteceu de forma virtual e foi prorrogada para 29 de novembro. A organização anunciou seu cancelamento.