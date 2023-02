São Paulo tem previsão de pancadas fortes de chuva no fim do dia

No início da tarde, foi observada chuva leve e lenta na Zona Sul da cidade, mas ainda há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos de rios e córregos

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva intensa e contínua atingiu o litoral durante o feriado causando deslizamentos



Mesmo com a diminuição das chuvas por São Paulo, a previsão é de pancadas com forte intensidade entre o meio da tarde e o início da noite nesta quarta-feira, 22, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O órgão determinou o término do estado de atenção para alagamentos, uma vez que áreas de instabilidade vindas do interior atuaram de forma isolada na cidade e perderam força. O radar meteorológico registrou chuva leve e lenta na Zona Sul da cidade, mas o cenário deve mudar até o fim do dia. “As próximas horas seguem com potencial para chuva isolada de até forte intensidade. Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos de rios e córregos. As próximas horas seguem com chuva de até forte intensidade e lento deslocamento”, informou. Além disso, a temperatura permanece estável nos próximos dias, na faixa entre 18°C e 29°C, com chuva com moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. “Nos próximos dias, a formação de uma zona de convergência de umidade cruzando o Brasil de noroeste para sudeste, desde o sul da Região Amazônica, passando pela Região Centro Oeste e alcançando o leste do estado de São Paulo, vai manter frequentes as pancadas de chuva com forte intensidade entre as tardes e as noites na Capital paulista e região metropolitana. Essas condições meteorológicas favorecem a formação de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos. Além disso, o solo encharcado mantém em atenção a áreas de encosta, pois o risco de escorregamentos de terra e desabamentos é alto”, indicou.