Previsão do tempo: Carnaval será de chuva e frio na região Sudeste

Acumulados significativos de precipitações atingirão principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, diz o INMET

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/02/2021 A expectativa é de que chuvas atinjam São Paulo durante todo o feriado



Os institutos de meteorologia preveem um feriado de Carnaval de chuva e frio nos estados da região Sudeste. De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (INMET), até o dia 15 de fevereiro, a previsão é de chuvas persistentes na região, com acumulados significativos de chuva principalmente em Minas Gerais e Espírito Santo, podendo chegar a 15o mm em alguns locais. De 16 a 24 de fevereiro, intervalo que inclui a terça-feira de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas, o acumulado da chuva em São Paulo deve diminuir. A tendência em Minas e no ES continua a mesma.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP aponta que a madrugada de sábado pode ser de chuva, mas que o sol aparece no decorrer da manhã. Durante a tarde, as chuvas retornam na forma de pancadas com descargas elétricas e rajadas de vento. No domingo, apesar do sol, a chegada da brisa marítima volta a intensificar as áreas de instabilidade entre o final da tarde e o início da noite, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva. Segundo o Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, o sábado vai ser de pancadas de chuva isoladas. No domingo e na segunda-feira, haverá precipitações isoladas durante a tarde e noite. Na terça de Carnaval, choverá apenas à tarde.

De acordo com o INMET, em São Paulo, a temperatura mínima estimada no feriado é de 18ºC, no domingo, 14, com a máxima de 25ºC na terça-feira, 16. No Rio de Janeiro, a mínima é de 21ºC, nesta sexta-feira, 12, e a máxima é de 34ºC, no domingo e na segunda-feira. Belo Horizonte registra 17ºC em todos os dias do feriado, menos na segunda-feira, em que a temperatura sobe um grau. A máxima na capital de Minas Gerais é de 28ºC. Vitória é a cidade com a maior mínima entre as capitais: 22ºC. A máxima é de 32ºC nesta sexta-feira. A temperatura deve cair nos próximos dias.