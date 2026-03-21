Acidente aconteceu em João Pinheiro na noite de quinta-feira (19) e, apesar do susto, ninguém ficou ferido

Reprodução / Jovem Pan News Carreta sem motorista invade restaurante na BR-040 em Minas Gerais



Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que uma carreta sem motorista invadiu a lateral de um restaurante às margens da BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (19) e, apesar do impacto causado pelo veículo desgovernado, ninguém se feriu. Veja o momento:

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava estacionada na avenida José Rabelo de Souza quando, por motivos que ainda serão investigados, começou a se movimentar sozinha. O veículo desceu a via, ganhou velocidade e só parou após colidir contra o prédio onde funciona o Restaurante e Pizzaria Caçapa.

O impacto ocorreu por volta das 20h. Os militares foram acionados logo em seguida para atender a ocorrência e garantir a segurança do local.

As imagens do momento da colisão mostram o desespero das pessoas que estavam próximas ao estabelecimento. No vídeo, é possível notar o susto de quem percebeu a aproximação da carreta desgovernada antes da batida.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a falha mecânica ou o deslocamento acidental do veículo.