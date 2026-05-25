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Carro cai no Rio Tamanduateí após acidente na Avenida do Estado em SP

Bombeiros realizam operação para retirar veículo submerso e buscar possíveis vítimas na manhã desta segunda-feira (25)

  • Por Jovem Pan
  • 25/05/2026 07h43 - Atualizado em 25/05/2026 09h08
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Reprodução/TV Globo Bombeiros fazem operação para retirar carro de rio em São Paulo - Reprodução/TV Globo Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, no início da manhã, uma operação para retirar o veículo, que ficou submerso, e resgatar possíveis vítimas.

Um carro caiu no Rio Tamanduateí na madrugada desta segunda-feira (25), após um acidente envolvendo outros dois veículos na Avenida do Estado, na altura do viaduto de acesso à avenida Rangel Pestana, na região central de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, no início da manhã, uma operação para retirar o veículo, que ficou submerso, e resgatar possíveis vítimas. Segundo a corporação, seis viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas da colisão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o automóvel caiu na água após capotar. Por volta das 8h15, agentes realizavam procedimentos no local para verificar a possibilidade de vítimas dentro do veículo.

A ocorrência também afetou o trânsito na região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que parte da via precisou ser bloqueada no sentido Marginal para o trabalho das equipes de emergência e para a retirada do carro. O desvio do trânsito está sendo feito pela pista da direita.

A Jovem Pan entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno sobre o caso.

 

*Com informações do Estadão Conteúdo 

 

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