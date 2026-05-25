Sintomas e causas das rachaduras nos calcanhares no frio

O ressecamento severo dos pés durante as baixas temperaturas exige cuidados contínuos para evitar dor, sangramentos e infecções na barreira da pele

Divulgação / Freepik Rachaduras nos calcanhares e solas representam um espessamento extremo da barreira cutânea



O tempo esfria e, de forma quase imediata, o corpo todo começa a dar sinais visíveis de desidratação. As rachaduras nos calcanhares e solas representam um espessamento extremo da barreira cutânea, que acaba perdendo a sua elasticidade e hidratação natural. Quando a pele fica rígida demais e sofre o impacto diário do peso do corpo, ela se rompe formando fendas que podem variar de um leve desconforto superficial até feridas bastante profundas.

Quais são os primeiros sinais de ressecamento

A perda de água pela pele acontece de forma muito gradual e constante. Antes que as fissuras se abram completamente, o organismo emite alertas físicos claros de que a integridade do tecido está comprometida. Os sintomas perceptíveis incluem:

A presença de descamação fina e o aumento da aspereza na sola dos pés;

Uma sensação constante de repuxamento ao tentar esticar os dedos ou ao caminhar;

O surgimento de calosidades e o endurecimento das bordas do calcanhar;

Um quadro de vermelhidão e sensibilidade ao toque, que costuma piorar logo após o banho;

A manifestação de dor aguda e pontadas frequentes quando as rachaduras atingem camadas internas;

A ocorrência de pequenos sangramentos nas fendas em casos crônicos que não receberam tratamento inicial;

O que provoca as lesões durante o outono e inverno

A drástica mudança climática atua como o principal gatilho ambiental para o problema. Durante os meses de baixas temperaturas, a queda na umidade relativa do ar acelera rapidamente a evaporação da água que deveria ficar retida na epiderme. Para agravar o cenário, o costume diário de tomar banhos muito quentes e demorados derrete a fina camada de proteção natural, deixando os pés completamente expostos.

Entender como tratar e evitar rachaduras nos pés durante a temporada de outono e inverno também passa por observar de perto os nossos hábitos cotidianos de vestuário. A utilização contínua de meias de material sintético e sapatos excessivamente fechados bloqueia a transpiração. Em contrapartida, caminhar descalço em pisos porosos ou usar sapatos abertos e sem amortecimento eleva o impacto agressivo na sola do pé.

Existem ainda condições preexistentes que aceleram a desidratação. Pessoas que convivem com diabetes, alterações na tireoide ou obesidade apresentam maior tendência ao ressecamento extremo. A lentidão na circulação sanguínea que ocorre nas extremidades, bastante comum durante o envelhecimento natural do corpo, também dificulta a regeneração saudável das células.

Como o médico avalia a gravidade do quadro

O diagnóstico do problema é predominantemente visual e realizado de forma tátil no consultório. O dermatologista ou o podólogo avaliam com atenção a espessura das calosidades e a profundidade real das fendas. O profissional responsável costuma apalpar a região afetada para identificar o nível de inflamação e a resposta de dor do paciente.

Para indivíduos que possuem alterações metabólicas e problemas circulatórios, a investigação médica exige muito mais rigor. Realizam-se testes físicos para medir a sensibilidade, pois a neuropatia pode camuflar o surgimento de úlceras. A equipe de saúde também verifica a possível proliferação de fungos ou bactérias oportunistas nos cortes, já que as fendas abertas facilitam a instalação de infecções graves.

Caminhos seguros para tratar e recuperar a pele

O manejo de lesões nos pés pede consistência na rotina de higiene diária. O foco principal das intervenções é devolver a umidade perdida e retirar o acúmulo de tecido morto com extrema gentileza, evitando machucar uma área que já se encontra fragilizada. As opções seguras recomendadas envolvem:

A aplicação de cremes ricos em ureia e manteigas vegetais para garantir uma hidratação profunda noturna logo após sair do chuveiro;

O uso de uma meia respirável durante o sono como truque oclusivo para reter a água na pele e absorver o creme;

O ajuste da temperatura do chuveiro e a manutenção de banhos mornos e de curta duração para frear as agressões ao corpo;

A substituição de limpadores fortes por fórmulas adstringentes menores, optando sempre pelos sabonetes neutros e suaves;

O abandono do atrito mecânico em favor de produtos que façam uma esfoliação química e controlada, respeitando a renovação celular;

Dúvidas frequentes sobre a saúde dos pés

Posso utilizar uma lixa de pé para afinar as rachaduras mais grossas?

O atrito contínuo promovido pela lixa não costuma ser o método mais adequado. O organismo entende essa raspagem física como uma agressão direta e, num mecanismo de defesa, passa a produzir uma camada de pele ainda mais grossa. O ideal é priorizar agentes emolientes potentes e buscar um profissional da podologia para a remoção segura do excesso de queratina.

As fendas profundas podem evoluir para algum problema maior de saúde?

Sim. Quando os cortes atingem as camadas internas e chegam a sangrar, eles se transformam no ambiente ideal para a entrada de microrganismos nocivos. Essa vulnerabilidade cutânea pode desencadear celulites infecciosas, erisipela ou micoses crônicas, que demandarão tratamentos prolongados e uso de antibióticos.

A manutenção de uma rotina gentil de hidratação é o grande segredo para preservar a integridade da caminhada durante a estação fria. Nenhuma orientação afasta a necessidade vital de buscar o acompanhamento de um dermatologista devidamente qualificado. Se o desconforto persistir mesmo com as adaptações em casa, compareça a uma consulta médica especializada e nunca aplique pomadas curativas sem uma prescrição clara.