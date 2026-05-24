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Colisão entre ônibus e carreta deixa oito mortos na BR-251 em MG

Veículos pegaram fogo após batida frontal em Santa Cruz de Salinas, norte do estado; rodovia está totalmente interditada

  • Por Nícolas Robert
  • 24/05/2026 12h45 - Atualizado em 24/05/2026 13h01
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Divulgação / Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Colisão entre ônibus e carreta deixa oito mortos na BR-251 em MG Colisão entre ônibus e carreta deixa oito mortos na BR-251 em MG

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta deixou oito mortos na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (24). O acidente ocorreu por volta das 05h55, no quilômetro 230 da rodovia, e resultou em um incêndio que atingiu ambos os veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as oito mortes confirmadas foram de ocupantes do ônibus, sendo que cinco corpos foram encontrados presos às ferragens dos 2 véiculos envolvidos. O motorista da carreta, que transportava uma carga de sucatas, não morreu no impacto.

 

A pista permanece totalmente interditada para o trabalho das equipes de emergência. Segundo a PRF, há dificuldade no envio de atualizações sobre o estado dos demais passageiros e a dinâmica do acidente devido à ausência de sinal de telefonia celular no trecho.

Equipes da PRF continuam no local para coordenar o tráfego e realizar os procedimentos de perícia. Ainda não há previsão para a liberação da via.

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