Veículos pegaram fogo após batida frontal em Santa Cruz de Salinas, norte do estado; rodovia está totalmente interditada

Divulgação / Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Colisão entre ônibus e carreta deixa oito mortos na BR-251 em MG



Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta deixou oito mortos na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (24). O acidente ocorreu por volta das 05h55, no quilômetro 230 da rodovia, e resultou em um incêndio que atingiu ambos os veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as oito mortes confirmadas foram de ocupantes do ônibus, sendo que cinco corpos foram encontrados presos às ferragens dos 2 véiculos envolvidos. O motorista da carreta, que transportava uma carga de sucatas, não morreu no impacto.

Parcial das vítimas do acidente:

8 vítimas fatais, sendo 5 corpos carbonizados presos às ferragens retorcidas dos 2 véiculos envolvidos.

6 vítimas socorridas com vida e transportadas pelo Samu.

A rodovia permanece interditada para perícia da @pcmgoficial e remoção.#bombeirosmg🚒 pic.twitter.com/vIFmejjlhA — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 24, 2026

A pista permanece totalmente interditada para o trabalho das equipes de emergência. Segundo a PRF, há dificuldade no envio de atualizações sobre o estado dos demais passageiros e a dinâmica do acidente devido à ausência de sinal de telefonia celular no trecho.

Equipes da PRF continuam no local para coordenar o tráfego e realizar os procedimentos de perícia. Ainda não há previsão para a liberação da via.