Carro com bebê de 2 meses é roubado na zona norte de São Paulo; veja vídeo

O veículo já foi localizado e os policiais conseguiram resgatar o bebê em segurança e prender o suspeito

  • Por Júlia Lara
  • 20/03/2026 10h18 - Atualizado em 20/03/2026 10h20
Mãe do bebê sai do carro para buscar a filha e logo em seguida o criminoso entra e rouba o veículo

Um carro foi roubado na tarde de quinta-feira (19) com um bebê de dois meses dentro do veículo. O crime aconteceu em frente ao um Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) da Prefeitura, no Jaraguá, zona norte de São Paulo.

O vídeo mostra a mãe do bebê parando em frente ao local para buscar a filha mais velha, de 7 anos. Ela desce do carro, e, pouco depois, um homem entra no veículo e acelera pela rua Antônio Cardoso Nogueira. Segundo a Polícia Militar, a mãe tentou retirar a criança antes do autor do crime, de 26 anos, fugir, mas não conseguiu.

O veículo foi localizado a quase 1 km do local de onde foi levado, onde os policiais conseguiram resgatar o bebê em segurança e prender o suspeito.

Veja abaixo o momento do roubo:

A PM informou que a criança e o criminoso foram levados a um pronto-socorro. “A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba, assim como o autor do crime, que se feriu durante a tentativa de fuga”, disse a corporação.

O autor do crime foi encaminhado ao 33° Distrito Policial (Pirituba), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A mãe do bebê disse em depoimento que todos os dias faz o mesmo processo para buscar a filha mais velha no CCA, mas que desta vez “alguém que não deveria estar no local, apareceu”. Ela também agradeceu aos policiais por resgatarem a criança e disse que a criança está bem.

