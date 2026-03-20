Carro com bebê de 2 meses é roubado na zona norte de São Paulo; veja vídeo
O veículo já foi localizado e os policiais conseguiram resgatar o bebê em segurança e prender o suspeito
Um carro foi roubado na tarde de quinta-feira (19) com um bebê de dois meses dentro do veículo. O crime aconteceu em frente ao um Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) da Prefeitura, no Jaraguá, zona norte de São Paulo.
O vídeo mostra a mãe do bebê parando em frente ao local para buscar a filha mais velha, de 7 anos. Ela desce do carro, e, pouco depois, um homem entra no veículo e acelera pela rua Antônio Cardoso Nogueira. Segundo a Polícia Militar, a mãe tentou retirar a criança antes do autor do crime, de 26 anos, fugir, mas não conseguiu.
O veículo foi localizado a quase 1 km do local de onde foi levado, onde os policiais conseguiram resgatar o bebê em segurança e prender o suspeito.
Veja abaixo o momento do roubo:
A PM informou que a criança e o criminoso foram levados a um pronto-socorro. “A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba, assim como o autor do crime, que se feriu durante a tentativa de fuga”, disse a corporação.
O autor do crime foi encaminhado ao 33° Distrito Policial (Pirituba), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A mãe do bebê disse em depoimento que todos os dias faz o mesmo processo para buscar a filha mais velha no CCA, mas que desta vez “alguém que não deveria estar no local, apareceu”. Ela também agradeceu aos policiais por resgatarem a criança e disse que a criança está bem.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.