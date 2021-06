Casa de shows se pronuncia após ser confundida com laboratório de drogas

Administração do Villa Country esclareceu que o local não tem ligação com estabelecimento que foi alvo da ação policial

Reprodução/ Instagram @villacountry Casa é vizinha a local em que aconteceu apreensão de drogas



A casa de shows sertanejos Villa Country, uma das mais conhecidas da cidade de São Paulo, se manifestou após ser confundida com um laboratório de drogas. O problema aconteceu depois de uma matéria da TV Globo sobre apreensão de drogas numa casa de shows ter ido ao ar nesta quinta-feira, 24. Ao mostrar imagens do local, a emissora confundiu o público, que associou o espaço ao Villa Country, sendo que, na verdade, a apreensão aconteceu no Via Matarazzo, que fica ao lado. Por causa disso, o Villa Country foi às redes sociais esclarecer que a “casa citada na reportagem, que fica ao lado do estabelecimento, não faz e nunca fez parte do grupo São Paulo Eventos, assim como não tem absolutamente nenhum vínculo com a empresa”.