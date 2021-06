Pai de Eduardo Paes morre aos 78 anos vítima da Covid-19

Informação foi confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro; Valmar Paes era casado com sua esposa há 54 anos e deixa três filhos e cinco netos

Reprodução/ Instagram @eduardopaes Eduardo Paes, seu pai e sua mãe foram diagnosticados com a doença em 2021



Valmar Paes, pai do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), morreu nesta sexta-feira, 25, aos 78 anos vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura da capital carioca. Valmar testou positivo para a doença no mesmo dia em que sua esposa, Consuelo, e Eduardo, seu filho, tiveram os resultados de testes positivos divulgados, na metade de abril. O prefeito e sua mãe se recuperaram da doença e aguardavam uma melhora de Valmar. O pai do prefeito do Rio era casado com sua companheira há 54 anos e deixou três filhos e cinco netos. Até o momento, o prefeito não se manifestou sobre a morte de seu pai nas redes sociais.