Casal é encontrado morto em apartamento na zona oeste do Rio

Polícia suspeita que homem matou a esposa e depois cometeu suicídio; filho pediu ajuda

Reprodução/Facebook Ulysses e Janaína Pourchet foram encontrados mortos em apartamento



Um casal foi encontrado morto em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 24. Os dois tinham marcas de tiros. A Polícia suspeita que Ulysses Carlos Pourchet, um policial civil de 45 anos, matou a esposa, de 44 anos, e depois cometeu suicídio. O filho do casal, de 12 anos, teria pedido ajuda para socorrer a mãe. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os dois morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Vizinhos e outras pessoas próximas do casal serão interrogados. Em sua última postagem em uma rede social, Janaína compartilhou uma declaração feita pelo filho. “Mãezinha, agradeço tanto por ter você”, disse o menino à mãe.”Não, filho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Te amo”, escreveu.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga