Casa dos pais de MC Gui pega fogo na zona leste de São Paulo

Incêndio começou na garagem, possivelmente em moto elétrica; pai do cantor sofreu queimaduras

Reprodução instagram / @mcgui “Obrigado por salvar meus pais”, escreveu MC Gui nas redes sociais. O artista não mora na casa atingida.



A casa dos pais do cantor MC Gui pegou fogo na manhã deste domingo (12), na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

Pelo menos dois carros da família ficaram carbonizados. Os pais do artista estavam no imóvel no momento do incêndio, mas conseguiram sair a tempo.

O pai, Rogério, afirmou ter sofrido queimaduras. “Estou todo queimado. A casa inteira queimou”, disse em vídeo nas redes sociais. Ele também relatou que o fogo começou por volta das 7h na garagem do imóvel.

“Obrigado por salvar meus pais”, escreveu MC Gui nas redes sociais. O artista não mora na casa atingida.

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Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que, de acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio teria começado na garagem do imóvel, possivelmente em uma motocicleta elétrica que estava conectada à tomada.

“As chamas causaram danos a veículos que estavam no local, além de comprometer parte da estrutura da casa e atingir também um imóvel vizinho”, informou a SSP.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

A perícia foi requisitada, e o caso foi registrado como incêndio, sendo investigada a hipótese de origem culposa. A Jovem Pan tenta contato com o cantor. O espaço está aberto para manifestação.