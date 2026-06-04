Como usar o farol de neblina corretamente e evitar multas no trânsito

Uso incorreto da luz auxiliar pode ofuscar outros motoristas e render infração média pesada para o bolso

Reprodução/Pixabay Saber quando e como usar o farol de neblina do carro para dirigir com segurança em dias com pouca visibilidade é essencial para evitar acidentes e infrações.



Basta a chuva apertar ou a cerração baixar na estrada para que muitos motoristas cometam um erro quase instintivo: acionar absolutamente todas as luzes disponíveis no painel do carro. Essa atitude, longe de garantir a segurança no trânsito, prejudica a visibilidade geral da via e coloca o condutor na mira da fiscalização de trânsito. Saber quando e como usar o farol de neblina do carro para dirigir com segurança em dias com pouca visibilidade é essencial para evitar acidentes e infrações.

A diferença real entre as luzes auxiliares

Existe uma confusão histórica entre os diferentes conjuntos ópticos instalados nos para-choques dos automóveis. O farol de milha e o farol de neblina possuem funções completamente diferentes. O primeiro funciona como um verdadeiro canhão de luz, focado em atingir distâncias longas em vias sem iluminação pública. Ele atua como um complemento direto para o farol alto original de fábrica.

Já o farol de neblina tem um foco rasteiro e bastante espalhado. Ele fica posicionado bem próximo ao chão exatamente para iluminar as marcações da pista por baixo da camada mais densa de fumaça ou neblina. Como a luz tem um feixe mais aberto e curto, ela consegue perfurar a barreira climática sem refletir nas gotas de água ou nas partículas suspensas, barrando o ofuscamento da sua própria visão de dentro da cabine.

O jeito certo de acionar na chuva ou cerração

Na prática, a regra de ouro para a condução é o bom senso. A luz auxiliar de neblina só deve entrar em cena quando as condições climáticas exigirem reforço visual, como tempestades fortes, poeira densa na estrada ou trechos de serra sob nevoeiro.

É muito comum encontrar motoristas rodando no perímetro urbano, em noites limpas, com o farol de neblina ligado apenas por uma questão estética. Esse hábito gera um incômodo severo para o condutor que trafega no sentido oposto, pois a luminosidade paralela à pista cansa a visão de quem cruza com o seu veículo. O acionamento correto pede que o farol baixo esteja sempre ativado como fonte de luz principal, enquanto a iluminação de neblina faz apenas o suporte inferior no asfalto.

O peso do erro nas multas e na manutenção

O rigor do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foca exatamente no uso adequado dos faróis para garantir fluidez e prevenir engavetamentos. Transitar sob chuva, neblina ou cerração mantendo a iluminação principal desligada, confiando apenas no feixe auxiliar ou na luz de posição, rende uma autuação garantida.

A punição para quem não mantém o farol baixo acionado durante condições de visibilidade reduzida é uma infração média. O motorista autuado recebe quatro pontos na carteira de habilitação e precisa pagar uma multa fixada no valor de R$ 130,16. Além do peso financeiro imediato da punição, o acionamento constante e desnecessário do conjunto óptico reduz a vida útil das lâmpadas e sobrecarrega o sistema elétrico do carro, gerando gastos extras na oficina de forma precoce.

Dúvidas comuns sobre iluminação automotiva

Posso substituir o farol baixo pelo farol de neblina durante o dia na estrada?

Não. A legislação federal exige o uso do farol baixo ou do sistema de rodagem diurna em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. O conjunto auxiliar de neblina não substitui essa obrigatoriedade, e seu uso isolado também resulta na cobrança de multa pelo descumprimento da norma de segurança.

Ligar a lanterna de neblina traseira sem necessidade gera problemas reais?

Sim. A peça de neblina traseira possui uma tonalidade vermelha extremamente forte. Se ativada em condições de tempo limpo, ela causa distração em quem vem logo atrás e atrapalha a percepção visual do acionamento do freio, elevando o perigo de colisões traseiras dentro da cidade.

Os carros mais modernos dispensam os ajustes manuais dos faróis?

Apesar da tecnologia dos sensores automáticos acenderem o feixe baixo em túneis ou assim que a noite cai, a imensa maioria dos sistemas exige que a pessoa no volante faça a ativação manual das luzes auxiliares de neblina utilizando os comandos do painel ou a alavanca lateral.

A tecnologia caminha para integrar cada vez mais radares e câmeras que leem o trajeto e ajustam a luminosidade de forma 100% autônoma de acordo com o clima. Até que essa automação de ponta seja o padrão absoluto e acessível nas ruas de todo o país, o controle manual consciente continua sendo a principal ferramenta de proteção para as famílias brasileiras.