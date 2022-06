Casal de idosos é assassinado a facadas em apartamento no Rio de Janeiro

Genro do casal foi preso em flagrante por ter cometido o crime; polícia investiga o caso

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar o caso, ocorrido na zona sul do Estado



Um casal de idosos foi assassinado a facadas, na madrugada deste sábado, 25, em um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. O genro do casal foi preso em flagrante por ter cometido o crime. A Polícia Civil investiga o caso. As vítimas eram Geraldo Pereira Coelho, de 73 anos, e Oselia da Silva Coelho, de 72 anos. A princípio o apartamento era do filho dos idosos, o professor de inglês Felipe da Silva Coelho, que tinha um relacionamento amoroso com o suspeito. Os pais, naturais do Ceará, estavam no imóvel desde o último 17. Na madrugada deste sábado, 25, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência no local. Além dos corpos, policiais encontraram o suspeito no local com a faca do crime. De acordo com o filho das vítimas, ele teria terminado o relacionamento com o suspeito, que ainda dividia a moradia. Coelho ainda disse que a relação acabou em abril devido a agressões.

*Com informações do Estadão Conteúdo.