Casal de idosos é sequestrado após sofrer o ‘golpe da batida’ no DF

Suspeitos bateram o carro propositalmente na BR-060, no Distrito Federal e obrigaram as vítimas dirigirem até o Gama para fazer saques com cartão de crédito; duas pessoas foram presas

Divulgação/PMDF Carro vermelho com eletrodomésticos das vítimas



Um casal de idosos foi sequestrado após sofrer o “golpe da batida” no Distrito Federal. O caso ocorreu no último sábado, 15, na BR-060. Duas pessoas, uma mulher de 25 anos e seu parceiro, de 28 anos, foram presas. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o casal suspeito havia roubado um carro em Samambaia e, com esse veículo, aplicaram o golpe. Os suspeitos bateram na traseira do veículo ocupado pelas vítimas propositalmente, de acordo com a PMDF. As vítimas desceram do veículo e foram rendidas. O carro utilizado na ação foi abandonado na rodovia. Sob ameaças, ambos foram obrigados a dirigirem até o Gama e passar a senha dos cartões para os suspeitos, que não conseguiram realizar o saque. A dupla obrigou as vítimas a conduzirem os autores do sequestro para a casa onde moram, no Riacho Fundo. O filho das vítimas estava na residência e foi agredido pelos suspeitos. No local, a dupla encheu um outro automóvel que estava na residência de eletrodomésticos. Na hora da fuga, eles foram impedidos por policiais militares que realizavam um cerco.

O veículo abandonado na rodovia foi devolvido ao seu dono, assim como os pertences das vítimas. O casal suspeito foi encaminhado para a 27ª DP, onde o caso foi registrado como roubo com restrição de liberdade em concurso com extorsão, roubo de veículo, roubo em residência e sequestro e cárcere privado. As identidades dos suspeitos não foram reveladas pela corporação e por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa da dupla.