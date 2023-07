Irmãos são resgatados pelos Bombeiros após trilha em serrote no interior do Ceará

Vítimas foram resgatadas com segurança e, apesar do susto, saíram ilesas; Bombeiros usaram capacetes e cintos paraquedistas no resgate

Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros usaram capacetes e cintos paraquedistas para fazer o resgate



Dois irmãos, um homem de 35 anos, e uma mulher, de 51 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros neste domingo, 16, após uma trilha no serrote Quinamuiú, em Tauá, no interior do Ceará. Ambos fizeram uma caminhada até o topo do serrote, mas não conseguiram fazer a descida e acionaram a corporação. Segundo os Bombeiros, os agentes tranquilizaram as vítimas por telefone e orientaram os dois a permanecerem no local. A área é de difícil acesso, com muitos desfiladeiros ao redor. Os agentes chegaram no local e equiparam os irmãos com capacetes e cintos paraquedistas. Em seguida, fizeram a descida por meio de um cabo-guia. Os irmãos foram resgatados com segurança e saíram ilesos, segundo informou a corporação. O Corpo de Bombeiros recomenda o fornecimento das informações sobre a rota e a previsão de retorno para alguém. Além disso, recomenda que os turistas levem um kit de primeiros socorros, água e comida. A corporação também pede para que a observação das condições do clima e da trilha de forma antecipada, o uso de calçados adequados para a aventura e uma boa preparação física e mental para os desafios que os praticantes devem encontrar no caminho.