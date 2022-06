Casal morre no mesmo dia e em lugares diferentes no Paraná

Caso foi registrado na última quinta-feira, 23, em Missal; casal estava junto há 6 anos

Reprodução / Facebook Mirtes Thoele Brum e Ildemar Schirmann estavam juntos há 6 anos



Um casal, juntos há 6 anos, morreu no mesmo dia, porém em lugares diferentes e por motivos distintos, em Missal, no Paraná. O caso foi registrado na última quinta-feira, 23. A mulher, Mirtes Thoele Brum, estava em casa quando enviou mensagens ao marido, Ildemar Schirmann, para falar que não se sentia bem. Em outra propriedade da família, Schirmann decidiu se deslocar para socorrer a mulher. No entanto, no caminho, ele sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos. Ao mesmo tempo, um dos filhos de Mirtes foi até a casa da mãe. Contudo, o imóvel estava fechado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conseguiu entrar na casa. A mulher foi encontrada desmaiada. Ela foi socorrida a um hospital da região, mas faleceu na unidade durante tentativa de reanimação.