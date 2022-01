Caseiro que confessou ter matado esposa, enteada e fazendeiro é encontrado morto em presídio de Goiás

Wanderson Mota Protácio cumpria pena por homicídio no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Reprodução/Polícia Civil Wanderson foi encontrado morto na cela onde estava preso



O caseiro Wanderson Mota Protácio, que confessou ter matado a esposa, a enteada e um fazendeiro, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 18, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP), os servidores do presídio encontraram o detento na cela, desacordado e pendurado com um lençol no pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte. Wanderson cumpria pena por homicídio. Segundo a polícia, ele matou a esposa, Raniere Aranha Figueiró, que estava grávida, e a enteada de 2 anos e nove meses de idade com golpes de faca. O caseiro também assassinou Roberto Clemente com um revólver furtado. Os crimes aconteceram em 28 de novembro de 2021, em Corumbá de Goiás. Segundo a DGAP, a Polícia Civil foi informada sobre a morte de Wanderson para as investigações pertinentes. O Instituto Médico Legal foi até o local para a retirada do corpo e demais procedimentos.