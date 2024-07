Caso Porsche: polícia investiga se parentes do motorista retiraram garrafas do carro

Fernando Sastre de Andrade Filho foi acusado de homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente que ocorreu no final de março

Reprodução/Jovem Pan News O acidente ocorreu no final de março e levou à abertura do processo de investigação



A Polícia Civil abriu um novo inquérito para investigar um possível crime de fraude processual envolvendo familiares do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que causou um acidente fatal ao perder o controle de um Porsche. O acidente ocorreu no final de março e levou à abertura do processo de investigação. De acordo com relatos de testemunhas, parentes de Andrade Filho teriam retirado garrafas do interior do veículo antes da chegada da perícia. O novo inquérito foi iniciado pelo 30° Distrito Policial, localizado na zona leste de São Paulo, e está em andamento com diligências para esclarecer os acontecimentos. Após o acidente, Andrade Filho foi acusado de homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele chegou a ficar foragido, mas posteriormente se entregou às autoridades e encontra-se atualmente detido. Imagens das câmeras corporais dos policiais que atenderam a ocorrência mostram o momento em que o empresário foi liberado após o acidente. O Porsche estava em alta velocidade, a 156 km/h, pouco antes do acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Além disso, o acidente deixou o estudante Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, hospitalizado após passar por uma cirurgia para a remoção do baço.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA