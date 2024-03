Biden fala em cessar-fogo e diz que EUA iniciarão lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza

Presidente dos Estados Unidos declarou que vai pressionar Israel para permitir entrada de mais caminhões com suprimentos no enclave palestino; segundo a ONU, há risco iminente de fome na região

MOHAMMED SABRE/EFE/EPA Fumaça sobe após um ataque aéreo israelense durante operação militar em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza



O presidente Joe Biden anunciou nesta sexta-feira, 1º, que os Estados Unidos participarão nos próximos dias do lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre Gaza, onde os habitantes enfrentam uma grave escassez de alimentos, água e medicamentos. Biden fez o anúncio durante uma reunião com a chefe de governo italiana, Giorgia Meloni, na Casa Branca. Ele declarou que os EUA se juntarão aos seus “parceiros na Jordânia” e em outros locais para lançar alimentos e outros suprimentos sobre Gaza, além de considerar a possibilidade de um corredor marítimo para entregar ajuda adicional ao território palestino. O presidente também afirmou que irá pressionar Israel para permitir a entrada de mais caminhões de ajuda em Gaza, região afetada pelo conflito, e alardeou que está trabalhando para um acordo de cessar-fogo. “Pessoas inocentes foram pegas em uma guerra terrível, incapazes de alimentar suas famílias, e você viu a resposta quando tentaram obter ajuda. Precisamos fazer mais”, disse o democrata. A ONU alertou para o risco iminente de fome no norte da Faixa de Gaza devido à devastação causada pelos confrontos.

A guerra começou em 7 de outubro, quando combatentes do grupo islamita Hamas mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo dados israelenses. Em resposta, Israel lançou uma operação para combater o grupo terrorista, resultando em milhares de mortes, de acordo com o grupo palestino que governa Gaza. Biden enfatizou a urgência da situação, afirmando que vidas inocentes, incluindo as de crianças, estão em risco devido à falta de ajuda adequada para a Faixa de Gaza. Durante o anúncio, o presidente dos EUA teve um lapso ao mencionar duas vezes a Ucrânia em vez do enclave palestino.

*Com informações da AFP