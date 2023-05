Centro de São Paulo registra 103 ocorrências de roubo em uma semana

Dados obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan mostram que casos foram contabilizados entre os dia 8 e 14 de maio na região dos bairros Campos Elíseos e Santa Cecília

CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Militar intensificou ações na região central de SP



Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) apontam que entre os dias 8 e 14 de maio, foram registradas 103 ocorrências de roubos nos bairros Campos Elíseos e Santa Cecília, região central da capital. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan. De acordo com a pasta, trata-se do menor número desde o início do monitoramento, em 27 de março. O levantamento mostra que foram registrados 184 casos de furto no centro da capital paulista. Os dados são compilados por uma ferramenta do governo de São Paulo, que traz um diagnóstico semanal dos índices de criminalidade nas chamadas “Cenas Abertas de Uso de Entorpecentes”. A pasta destacou ações conjuntas entre o Estado e a Prefeitura da capital. O órgão destacou a Operação Resgate, criado para combater o tráfico de drogas e crimes patrimoniais. Ainda segundo a pasta, a Polícia Militar (PM) reforçou o policiamento na região com a Operação Impacto Centro, que conta com a atuação com 120 policiais e 80 motocicletas. A pasta destacou a atuação de 50 agentes da Polícia Civil na investigação de crimes na região central.