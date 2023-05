Governo de SP investe R$ 69 milhões para construir mais de 6 mil moradias

Empreendimentos populares serão construídos na capital e em outros 20 municípios com incidência de áreas de risco; recursos serão disponibilizados na forma de subsídio para que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria

Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado, governador Tarcísio de Freitas e prefeito Ricardo Nunes participam da concessão de R$ 69 milhões em investimentos para o programa Casa Paulista



Nesta quinta-feira, o governo do Estado de São Paulo liberou investimentos de R$ 69 milhões para o programa Casa Paulista. A concessão visa a construção de 6.257 moradias populares na capital e em outros 20 municípios com incidência de áreas de risco. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou a autorização de concessão do subsídio na modalidade Carta de Crédito Individual, destinada a famílias de baixa renda. “As áreas de risco estão no foco da nossa política habitacional, é uma política de Estado e estamos dando passos firmes que mostram para onde a política pública deve ir”, destacou o governador durante discurso no Palácio dos Bandeirantes. Na capital paulista serão destinadas 2 mil novas moradias, com aporte de R$ 32 milhões dividido com a Prefeitura. Os recursos serão disponibilizados na forma de subsídio para que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria.

Os empreendimentos contam com apoio do Governo Federal e iniciativa privada. De acordo com o governo estadual, as obras podem gerar cerca de 16 mil empregos até a entrega dos imóveis. O programa Casa Paulista concede subsídios habitacionais para famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa Econômica Federal. O valor do benefício estadual varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel.