Mulher é presa suspeita de espancar e matar marido com deficiência na Bahia

Homem chegou a ser transferido de hospital, mas não resistiu aos ferimentos; exames constataram que a vítima sofreu lesões causadas por agressões físicas

Divulgação/Polícia Civil da Bahia Mulher foi presa pela Polícia Civil em Jaborandi, no interior da Bahia



Uma mulher foi presa suspeita de espancar e matar o marido com deficiência física, de 56 anos, na terça-feira, 16, em Jaborandi, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o homem deu entrada no hospital com ferimentos graves. A suspeita, que não teve seu nome identificado, havia informado os policiais que os ferimentos foram causado por conta de uma queda. No entanto, uma avaliação médica confirmou que as lesões foram causadas por agressões físicas. O homem chegou a ser transferido para um hospital em Barreiras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. “A mulher disse que o esposo teria caído embriagado, batendo com a cabeça ao chão. Solicitamos as guias periciais e o laudo de necropsia foi claro em atestar que houve espancamento da vítima, através de objeto contundente, afastando a possibilidade de queda, principalmente nos moldes relatados pela suspeita”, explicou o delegado titular da delegacia de Jaborandi, Leyvison Rodrigues.

Um homem, que seria o amante da investigada, também teve sua prisão decretada. Durante as investigações, os policiais ouviram uma testemunha, que relatou aos agentes que na noite do crime viu a suspeita bater na cabeça da vítima, na companhia do seu amante. Os policiais descobriram que a testemunha estava sendo ameaçada pela investigada. Ela foi levada para a delegacia da cidade, onde foi detida. A mulher responderá pelo crime de homicídio qualificado.