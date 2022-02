CET suspende rodízio em São Paulo nesta terça-feira após asfalto ceder em obra do Metrô

Companhia pede que os motoristas evitem a Marginal Tietê e as vias da região

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O acidente causado pelo "tatuzão" nas obras da linha-6 laranja do metrô, desabando parte da pista da marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na zona norte de São Paulo, deixou o trânsito complicado em São Paulo na manhã desta terça-feira, 1º. Na foto, reflexo do acidente causa congestionamento na Rodovia Castello Branco, altura do km 16 com acesso às marginais Tietê e Pinheiros



Em razão da interdição das pistas da Marginal Tietê, medida adotada após o asfalto ceder em uma obra do Metrô, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira, 1º, nos períodos da manhã e de tarde e noite. A CET também pede que os motoristas evitem as vias da região. O desmoronamento ocorreu na pista local, no sentido da rodovia Ayrton Senna. O desabamento aconteceu em uma obra da linha 6-Laranja. Segundo a Defesa Civil, o rompimento de uma rede coletora de esgoto da Sabesp levou à inundação do túnel escavado. O órgão afirma que o acidente teria ligação com o aumento das chuvas no Estado nos últimos dias. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a construção sendo invadida pelas águas e levando ao desmoronamento de parte da via local.

“A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a pista local da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, está com o trânsito desviado para o corredor da Av. Ermano Marchetti/Marquês de São Vicente e retornam para a Marginal na altura da Praça Pedro Corazza. Já os veículos que trafegam pela pista central estão sendo desviados para a expressa na altura do canteiro de obras, retornando para a pista central a seguir. A pista expressa foi totalmente liberada para o trânsito de veículos às 13h. Os veículos oriundos da Rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco estão sendo direcionados para o Rodoanel e ao mini-anel viário, formado pela Salim Farah Maluf, Av. Luis Ignacio de Anhaia Melo, Av. das Juntas Provisórias, Av. Presidente Tancredo Neves e Av. dos Bandeirantes. Agentes de campo da Companhia estão no local orientando os condutores. A CET pede aos motoristas que evitem a Marginal Tietê e as vias da região”, informou a companhia, que também afirmou que a faixa reversível da Radial Leste, que normalmente é acionada às 16h, já está sendo acionada.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia afirmado que o acidente foi causado por um erro na escavação com um “tatuzão”, equipamento de perfuração usado em obras. As principais hipóteses eram que o maquinário teria atingido o Rio Tietê ou que uma adutora teria sido rompida, causando a inundação do túnel escavado e, com isso, o desmoronamento do asfalto. No entanto, a Defesa Civil afirmou que não houve erro na escavação. “A Sabesp está trabalhando para cessar o fluxo de esgotos e assim que for cessado a empresa já entra com reparo no local. Houve um rompimento pelo excesso de água devido às chuvas dos últimos dias. A perícia poderá confirmar o que aconteceu e a Defesa Civil poderá dar um laudo assim que baixar a água e tivermos acesso a um local exato da ocorrência. Não foi o tatuzão”, disse a pasta. A análise preliminar do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (DAEE) não aponta danos no leito e nem nas margens do Rio Tietê. As equipes da DAEE foram até um poço de medição e concluíram que nível e a movimentação da água do rio não foram alterados.