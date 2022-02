Bombeiros afirmam que 50 trabalhadores saíram ilesos de desabamento de obra na Marginal Tietê

Quatro deles foram socorridos pela corporação e enviados a um hospital após terem tido contato com água contaminada

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Não há informações de vítimas no local do desabamento da obra da Linha 6-Laranja



Pelo menos 50 trabalhadores estavam no túnel no momento do desmoronamento de obra da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 1º. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos conseguiram sair antes da construção ser inundada por completo. Quatro pessoas que tiveram contato com a água foram socorridas e levadas para hospitais da região por precaução. Inicialmente, a informação era de que apenas dois funcionários tinham tido contato com a água contaminada, mas o número foi atualizado para quatro pelo governador João Doria (PSDB). A Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou que não há informações sobre vítimas no local.De acordo com a Defesa Civil, a inundação do túnel escavado foi causada pelo rompimento de uma rede coletora de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O órgão afirma que o acidente teria ligação com o aumento das chuvas no Estado nos últimos dias. A inundação do túnel teria levado ao desabamento de parte do asfalto da Marginal Tietê. “Chegamos ao local verificamos junto com metrô e tratavam-se de 50 pessoas no momento exato do rompimento. Por sorte, elas conseguiram escapar ilesas. O que sabemos que á água invadiu por completo o túnel. Os trabalhadores conseguiram escapar por sorte, porque não teriam o mínimo de espaço para permanecer ali dentro, então seria uma tragédia mesmo”, afirmou o capitão do Corpo dos Bombeiros André Elias à Jovem Pan.