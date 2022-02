Obra do Metrô de SP desaba e interdita parte do trânsito na Marginal Tietê

Defesa Civil afirma que o acidente foi causado por um rompimento na rede coletora de esgoto da Sabesp; porta-voz dos Bombeiros fala em risco ‘eminente’ de desmoronamento das vias

Reprodução / Jovem Pan News Análise deve ser feita para ver os riscos de desdobramentos para imóveis e prédios da região após o desmoronamento



Um desmoronamento de parte do asfalto causou a interdição da Marginal Tietê na manhã desta terça-feira, 1, na pista local, sentido da rodovia Ayrton Senna. Com isso, toda a via está interditada. O desabamento aconteceu em uma obra da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, o rompimento de uma rede coletora de esgoto da Sabesp levou a inundação do túnel escavado. O órgão afirma que o acidente teria ligação com o aumento das chuvas no Estado nos últimos dias. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a construção sendo invadida pelas águas.

À Jovem Pan, o capitão do Corpo dos Bombeiros André Elias afirmou que ainda não há confirmação sobre a causa exata do acidente. “Não sabemos se é uma adutora se foi atingida ou se realmente o leito do Rio Tietê. Chegamos ao local verificamos junto com metrô e tratavam-se de 50 pessoas no momento exato do rompimento. Por sorte, elas conseguiram escapar ilesas. O que sabemos que á água invadiu por completo o túnel. Os trabalhadores conseguiram escapar por sorte, porque não teriam o mínimo de espaço para permanecer ali dentro, então seria um tragédia mesmo”, disse o representante da corporação. Duas pessoas que tiveram contato com a água foram socorridas e levadas para hospitais da região por precaução.

“Acredito que agora o Metrô, Prefeitura, a CET, terão que trabalhar em conjunto para fazer o escoamento, ver qual a melhor forma de fazer a vazão da água e a obra possa voltar. Isso não vai ficar pronto em questão de dias”, acrescentou o capitão. Segundo André Elias, uma análise deve ser feita para ver os riscos de desdobramentos para imóveis e prédios da região, assim como para a própria estrutura da Marginal. Ele não descarta risco de desabamento das vias afetadas. “O risco é eminente sim e as faixas precisam ser isoladas. Não tenho informação é de quantas faixas serão isoladas e por quanto tempo, o que vai impactar realmente é o tempo, porque essa obra vai demorar.”

O governador de São Paulo, João Doria, disse nas redes sociais que determinou a apuração das “causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da Marginal rapidamente”. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que “determinou o isolamento de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar a apuração da causa da ocorrência”. “Não há informações sobre vítimas. As causas do acidente serão apuradas, assim como a extensão dos danos à obra e às vias locais”, diz comunicado.

A equipe de engenharia o metrô está no local, assim como a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que confirmou a interdição total das pistas sentido rodovia Ayrton Senna. “Há uma canalização controlada em duas faixas da pista expressa para que os veículos atravessem o ponto da obra com segurança. Agentes de campo da Companhia estão no local orientando os condutores.” A orientação é que os motoristas evitem a Marginal Tietê e as vias da região. A linha 6-Laranja do Metrô fará a ligação entre a Vila Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, até a região central, na estação São Joaquim.