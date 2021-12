Tentativa de assalto gera tumulto em shopping de São Paulo; veja vídeo

Administração do Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste da capital, disse que o incidente não afetou a operação do estabelecimento e que está trabalhando com as autoridades locais

Reprodução/Instagram @shoppingmetroitaquera Administração do shopping deu detalhes sobre o incidente



Um grupo de assaltantes tentou realizar um arrastão dentro do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste da cidade de São Paulo, no começo da noite desta quinta-feira, 23. O incidente foi confirmado pela equipe do estabelecimento. O Shopping não deu detalhes sobre quantas pessoas estavam envolvidas na ação ou se houve feridos durante o tumulto. De acordo com comunicado enviado à Jovem Pan, as autoridades foram acionadas e a Polícia Militar está investigando os fatos. Além disso, a administração informou que o episódio foi pontual e a operação voltou a acontecer normalmente. Registros da ação dos criminosos e do tumulto foram publicados nas redes sociais e mostram a correria dos clientes que foram pegos de surpresa com o arrastão.

Confira:

O PÂNICO DE HOJE NO ITAQUERA. pic.twitter.com/mdUm0MYpZt — xonen (@xxonen) December 24, 2021

Agora aqui no shopping Itaquera pic.twitter.com/AIywxU7rSO — My Name is André (@andre10maximo) December 23, 2021