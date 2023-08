Chegada de frente fria derruba temperaturas em São Paulo e pode causar fortes chuvas

Após onda de calor fora de época, capital paulista terá fim de semana com mínimas indo de 11º C a 13º C e máximas variando entre 15º C e 18º C

Pedestres se protegem do frio e da garoa na cidade de São Paulo, nesta manhã de quarta-feira, 14 de junho de 2023. Uma frente fria avança sobre o Brasil provocando chuva em São Paulo.



Depois de uma onda de calor fora de época atingir o Sul e o Sudeste, uma nova frente fria chega à região e deve derrubar as temperaturas. A frente já avança no litoral de São Paulo para o Rio de Janeiro, provocando nebulosidade nos Estados e até em partes de Minas Gerais. Os vendos de origem polar serão os principais responsáveis pela queda de temperatura que começa nesta sexta-feira, 25, e se estende ao longo do fim de semana. A cidade de São Paulo será uma das principais afetadas pela frente fria. Depois de registrar calor de 32,3° C na quinta-feira, 24, a capital paulista terá uma sexta com máxima de 24º C e um fim de semana frio, com a máxima prevista de 18º C e a mínima de 11º C. Além das temperaturas caindo, São Paulo está em estado de atenção para chuvas moderadas e fortes, assim como Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). As regiões da Baixada Santista, do Vale do Ribeira e do litoral sul de São Paulo também devem registrar muita chuva.

No Rio de Janeiro, que também será atingido pela frente fria, a sexta terá temperaturas oscilando entre 21º C e 27º C. Já no fim de semana, a mínima será de 16º C, enquanto a máxima não passa de 23º C, com domingo sendo o dia de maior frio. Já sob efeito do ar polar, Porto Alegre terá uma sexta-feira de frio, com os termômetros variando entre 9º C e 17º C. No fim de semana, a capital gaúcha pode registrar mínimas de 6º C e máximas de 16º C. Na região da Campanha Gaúcha, próxima à fronteira com o Uruguai, há condições para geada. Em Florianopólis, a máxima no fim de semana chega a 16º C, enquanto a mínima pode chegar a 7º C. As regiões da Grande Florianópolis, litoral norte e Vale do Itajaí podem registrar fortes chuvas, assim como regiões do Paraná, incluindo a Grande Curitiba.