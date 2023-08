Relator da LDO na Câmara volta a defender cronograma para pagar emendas: ‘Para acabar o toma lá da cá’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, deputado Danilo Forte reforçou que o Brasil precisa priorizar o setor da saúde

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Danilo Forte durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Câmara dos Deputados, voltou a defender nesta sexta-feira, 25, um cronograma para o pagamento de emendas a parlamentares. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o deputado disse que a medida evitaria “a manipulação política do Orçamento”, o chamado “toma lá da cá”. “Na véspera das votações importantes há uma liberação muito grande de emendas. Seja para empenho, seja para pagamento de financiamento dessas emendas. Isso macula a imagem da relação dos poderes Legislativo e Executivo. Para acabar com o ‘toma lá da cá’ é melhor ter um cronograma que priorize aquilo que é essencial”, frisou. Para Danilo Forte, o Brasil precisa priorizar o setor da saúde. “Poderia no primeiro semestre [a LDO] focar nas ações de saúde e, posteriormente, nas ações voltadas a educação e infraestrutura, que são demandas importantes que o país tem hoje”, acrescentou.

Confira a íntegra da entrevista com o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE):