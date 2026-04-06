Chegada de frente fria no litoral deve causar chuva e queda de temperatura em SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta que, ao longo da semana, o tempo deve mudar a partir da tarde, com previsão de pancadas de chuva generalizadas

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nesta segunda-feira (6), o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, e os termômetros podem chegar perto dos 28°C ao longo do dia.



A semana começa com variação de nebulosidade e elevação dos termômetros em São Paulo, mas, nos próximos dias, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista deve diminuir a temperatura e provocar chuvas, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira (6), o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, e os termômetros podem chegar perto dos 28°C ao longo do dia. No fim da tarde, a “nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima”, o que aumenta as chances de chuva rápida e isolada na Grande São Paulo.

Segundo o CGE, na terça-feira (7), o sol predomina sem nuvens e causa o aumento da temperatura. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 30°C. Já os índices de umidade devem atingir valores próximos dos 45%. O tempo só deve mudar no fim da tarde e início da noite por conta da frente fria que deve chegar do litoral paulista.

No dia seguinte, quarta-feira (8), o dia começa com sol entre nuvens e “tempo abafado”. As temperaturas variam entre mínimas de 20°C e máximas de 28°C.

O GCE alertou que novamente a propagação de frente fria pelo litoral muda o tempo no decorrer da tarde e pode provocar pancadas de chuva generalizadas. Em alguns pontos da cidade, chuvas moderadas e fortes de curta duração podem aparecer, junto de rajadas de vento, o que aumenta a chance de alagamentos e queda de árvores.

Conforme a Meteoblue, na quinta-feira, 9, a máxima prevista será de 26ºC. Na sexta-feira (10), porém, os termômetros caem mais, ficando a máxima em torno dos 23ºC. O próximo fim de semana também deve ter a máxima oscilando entre 24ºC e 25ºC.

Outono

A estação teve início no dia 20 de março e vai até 20 de junho. A estação deve ter chuvas abaixo da média e alívio gradual do calor, segundo a previsão da Tempo OK.

Com exceção do Sul, a maior parte das demais regiões do País deve registrar precipitação abaixo da média histórica para a estação. Paraná e Santa Catarina também devem ter volumes menores entre abril e maio, mas com aumento das chuvas em junho

“No Rio Grande do Sul, a chuva aumentará nos próximos meses, mas a afluência será menos volumosa que no ano passado, nos meses de maio e junho”, explica a porta-voz da Tempo OK, Maria Clara Sassaki.

*Estadão Conteúdo