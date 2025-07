Chegada de frente fria provoca chuva e baixas temperaturas em SP nesta terça-feira

De acordo com a Defesa Civil do Estado, além do frio intenso em várias regiões paulistas, sistema meteorológico— com atuação até quinta-feira (3) — também deve reduzir os níveis de umidade do ar

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam clima frio e chuvoso no Viaduto Santa Generosa, na região do metrô Paraíso, na zona sul de São Paulo



Uma nova frente fria está se deslocando pelo oceano Atlântico e deve impactar a região metropolitana, o litoral e a faixa leste do estado de São Paulo nesta terça-feira (1º). De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de céu nublado e chuvas isoladas, com pancadas que podem ser moderadas a fortes, especialmente na área centro-sul, a partir de Bauru. A intensidade da chuva pode alcançar entre 20 e 30 mm por hora, acompanhada de ventos que variam de 40 a 60 km/h.

As temperaturas devem apresentar uma queda significativa, com mínimas entre 12°C e máximas de 16°C, sendo que as noites serão ainda mais frias. No litoral paulista, as temperaturas oscilarão entre 10°C e 18°C em Santos, 9°C a 19°C em Bertioga e 11°C a 22°C em Ubatuba. Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 10°C, enquanto a máxima pode chegar a 19°C. Já em Campinas e Bauru, as temperaturas devem variar entre 12°C e 24°C.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na quarta-feira (2), a previsão é de que a nebulosidade e a sensação de frio persistam, com a possibilidade de chuviscos isolados. As temperaturas devem ficar entre 11°C e 14°C, mantendo o clima frio na região. Além disso, o Inmet emitiu um alerta laranja para a região Sul do Brasil, onde as temperaturas podem ficar até 5°C abaixo da média entre esta segunda-feira e quinta-feira, 3 de julho. No Rio Grande do Sul, a chuva deve diminuir, mas o frio se intensificará, com chances de geada no oeste do estado. No Paraná, há previsão de temporais, especialmente nas áreas do centro-leste e litoral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA