Inmet emite alerta laranja para ventos fortes no RS e SC e onda de frio em 7 Estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para ventos fortes nas regiões costeiras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Além disso, um aviso de onda de frio está em vigor, afetando pelo menos sete estados brasileiros até a próxima segunda-feira (30). O alerta para os ventos na costa se estende até as 3h de segunda-feira e indica a possibilidade de movimentação significativa de dunas de areia. A onda de frio prevista pode resultar em uma queda de temperatura superior a 5 graus Celsius, impactando estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

O Inmet também prevê a ocorrência de chuvas intensas no sul do Brasil, devido à formação de um novo sistema frontal. As precipitações devem persistir até segunda-feira, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros, além de rajadas de vento e a possibilidade de raios.Na segunda-feira, as chuvas no Rio Grande do Sul devem diminuir, mas ainda há previsão de precipitações em áreas do Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Entre terça e quarta-feira, novas instabilidades podem se formar no Rio Grande do Sul, trazendo mais incertezas para o clima na região.

