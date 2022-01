Chuva causa transbordamento de córrego em Casa Verde; veja outros pontos de atenção para alagamentos em SP

CGE aponta que as próximas horas seguem com chuvas perdendo força na capital paulista

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/01/2022 Zona Leste está fora do estado de atenção para alagamentos



A chuva forte na noite desta terça-feira, 18, causou o transbordamento do córrego Mandaqui, na altura da Av. Engenheiro Caetano Alvares com a Rua Zilda, no distrito de Casa Verde, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o transbordamento ocorreu das 18h21 às 18h43. Outras cinco regiões da capital paulista permanecem em estado de atenção para alagamentos: Zona Oeste, Marginal Pinheiros, Zona Norte, Centro e Marginal Tietê. A Zona Leste permaneceu em estado de atenção das 17h23 às 18h43. “As próximas horas seguem com chuvas perdendo força na capital paulista, e não há condição para novos temporais durante a noite e madrugada”, diz a CGE.