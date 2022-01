Vale-gás começa a ser pago nesta terça; confira o calendário e veja se você tem direito

Benefício seguirá a programação do Auxílio-Brasil e será pago a cada dois meses

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço do botijão de gás aumentou em 2021



O governo federal inicia nesta terça, 18, os pagamentos do Vale-Gás, benefício aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021. O valor será de R$52, pagos a cada dois meses, e 5,47 milhões de famílias receberão neste mês de janeiro. O Vale será pago a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas tem prioridade para receber. Não será necessário realizar inscrição, já que as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania. A intenção é de aumentar a base de beneficiários, até que incluir todos os que recebem o Auxílio-Brasil em 2023.

O cronograma de pagamentos será o mesmo do Auxílio-Brasil, começando nesta terça com aqueles que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminando em 1. Assim, quem tem o NIS terminando em 2, receberá no dia 19; 3, no dia 20; 4, no dia 21, 5, no dia 24, 6, no dia 25, 7, no dia 26; 8, no dia 27, 9, no dia 28 e, por fim, os que terminam em 0, no dia 31. O valor do Vale-Gás será o de 50% do preço de um botijão, de acordo com o preço nacional de referência do botijão de 13kg divulgado nacionalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os beneficiários poderão movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, e poderão realizar compras e pagar contas com o cartão de débito virtual e QR Code. Aqueles que recebem por meio de cartão também podem realizar saques nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes bancários e agências da Caixa. Será possível consultar o Auxílio Gás pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, e pelo telefone 111.