Cidade do Rio de Janeiro tem sensação térmica de quase 50ºC

Máxima desta segunda-feira, 17, foi de 37,8°C, na estação Santa Cruz, na zona oeste da capital; próximos dias devem ser de calor, com pancadas de chuvas fortes, mas pontuais e de pouca duração

ELLAN LUSTOSA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/01/2022 Temperatura máxima foi de 37,8°C, na estação Santa Cruz



Nesta segunda-feira, 17, a cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais alta do ano até o momento. Segundo o Alerta Rio, que monitora as condições meteorológicas na cidade, a máxima foi de 37,8°C, na estação Santa Cruz, na zona oeste da capital. A sensação térmica no local chegou a 49,7ºC às 15h30. Outras duas estações também mostraram sensações térmicas superiores a 40ºC. A Estação Barra/Riocentro marcou 47,0°C às 16 horas e São Cristóvão, 42,9ºC às 15 horas. A expectativa é que a capital fluminense esquente mais nas próximas 48 horas, segundo a Climatempo, que prevê uma máxima de 37°C para esta terça e de 38°C para a quarta-feira, 19. Há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde ou à noite, que podem ser fortes, no entanto, afetarão apenas pequenas áreas da cidade e terá curta duração.