Chuva de granizo cria camadas de gelo em rua de cidade mineira

Moradora fotografou uma enorme placa de gelo que cobria a via; fenômeno foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Divulgação/Redes Sociais Rua fica coberta de gelo em cidade da Zona da Mata Mineira



Uma chuva de granizo formou placas de gelo na Rua João Batista Viana, no Centro de Alto Rio Doce, na Zona da Mata mineira. Uma moradora fotografou uma enorme placa de gelo que cobria a via. O fenômeno foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ele ocorre após o encontro entre o ar quente da superfície com nuvens densas e frias em pontos mais altos da atmosfera. De acordo com a previsão do Inmet, a tendência é de que haja pancadas de chuvas nos próximos dias. A máxima para quarta-feira é de 24°C no município. Na quinta e sexta-feira, a máxima deve volta aos 25ºC e no sábado a temperatura deve chegar aos 28°C, podendo haver pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.