Desenho misterioso aparece em plantação em Santa Catarina e intriga população

Moradores de Ipuaçu, na região oeste de Santa Catarina, avistaram uma figura estranha em uma plantação de trigo na manhã de terça-feira, 4, segundo informações do site G1. O campo de cultivo apareceu cortado com figurinhas geométricas. Esse tipo de desenho é conhecido como agroglifo e é definido como círculos em plantações causados pelo achatamento de algo que está sendo cultivado. Na cultura popular, essa aparição está comumente associado à formas de comunicação de seres extraterrestres. Dono da propriedade, Sérgio Girotto foi avisado por vizinhos sobre o desenho. Contudo, ele afirmou que não é a primeira vez que algo de gênero acontece. Moradores da região foram às redes sociais e relataram que desde 2008 é comum que essas figuras apareçam com certa frequência.