Chuva em São Paulo provoca cancelamentos e lota Aeroporto de Congonhas

Chuva e ventos causaram transtornos na noite de terça-feira; passageiros foram orientados a checar voos antes de se dirigirem ao terminal

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Movimento no Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo



O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanheceu lotado nesta quarta-feira (17) após cancelamentos de voos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista na noite anterior. Ao todo, seis voos foram cancelados na terça-feira (16) — uma chegada e cinco partidas — por causa das condições climáticas adversas. Em nota, a Aena, concessionária responsável pela administração do terminal, informou que o aeroporto opera normalmente, sem impactos relacionados ao clima. Segundo a empresa, não houve cancelamentos de voos programados até as 7h e toda a infraestrutura operacional e os serviços de atendimento aos passageiros estão disponíveis.

A concessionária orienta que passageiros com viagens marcadas verifiquem a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto. A capital paulista amanheceu com céu encoberto, chuva e temperaturas amenas após a chegada de uma frente fria vinda do Sul do País. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuvas intensas e vendaval, com previsão de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. No início da manhã, os termômetros marcavam 16°C, e a máxima não deve passar dos 21°C. Apesar do afastamento gradual da frente fria, a circulação de ventos úmidos do oceano mantém o tempo instável ao longo do dia.

As chuvas de terça-feira provocaram diversos transtornos na cidade. A Defesa Civil emitiu alerta severo para tempestades, e toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Houve pontos intransitáveis, como no Túnel João Paulo II e na Avenida Santo Amaro, além de transbordamento de córregos na zona leste e interrupções na Linha 12-Safira da CPTM.

Outros aeroportos também registraram intercorrências. Em Guarulhos, pousos e decolagens chegaram a ser suspensos momentaneamente na terça-feira, mas as operações já foram normalizadas. Companhias aéreas informaram que Azul e Gol operam normalmente em São Paulo, enquanto a Latam afirmou que alguns voos precisaram ser reagendados para a manhã desta quarta-feira, com assistência aos passageiros afetados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na última semana, mais de 400 voos foram cancelados nos aeroportos paulistas após um vendaval associado a um ciclone extratropical. Somente Congonhas teve 312 voos afetados entre os dias 10 e 12, com rajadas de vento que chegaram a quase 100 km/h.