Previsão do Tempo: Temperaturas caem no Sul e Sudeste do Brasil

Frio é incomum para esta época do ano, especialmente a apenas quatro dias do início do verão; máxima não ultrapassa os 20ºC em São Paulo e há previsão de geada na Serra de Santa Catarina

Jovem Pan News Paula Nobre mostra o mapa de temperaturas máximas no Brasil nesta quarta-feira (17)



Nesta quarta-feira (17), São Paulo experimentará uma queda acentuada nas temperaturas, com a máxima não ultrapassando os 20ºC. Este declínio de 10ºC em relação ao dia anterior é resultado da aproximação de um sistema de alta pressão atmosférica. No Sul do Brasil, a situação é ainda mais drástica, com previsão de geada na Serra de Santa Catarina e mínimas entre 6ºC e 7ºC. Este frio é incomum para esta época do ano, especialmente a apenas quatro dias do início do verão. Os meteorologistas já haviam alertado para a possibilidade de temperaturas mais baixas em dezembro.

Além do frio, o país enfrenta a previsão de chuvas fortes em várias regiões. No Rio de Janeiro, áreas serranas como Teresópolis e Petrópolis podem receber até 100 mm, o que representa um risco significativo de transtornos. A Zona da Mata Mineira e o sul do Espírito Santo também estão sob alerta. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e a região norte do Brasil devem se preparar para temporais. Em contraste, o estado de São Paulo e o Nordeste do Brasil estão fora da rota de chuvas mais intensas, com apenas pancadas moderadas previstas.

As temperaturas variam em outras regiões do país. Em Cuiabá, os termômetros podem atingir 29ºC, enquanto em Campo Grande a máxima prevista é de 30ºC. Porto Alegre deve registrar uma máxima de 26ºC, e Belo Horizonte pode chegar a 24ºC, com possibilidade de chuva forte. A previsão é de que as temperaturas se tornem mais agradáveis na próxima semana, próximo ao Natal, trazendo um alívio para aqueles que enfrentam o frio atípico.

A preocupação com as chuvas fortes na Região Serrana do Rio de Janeiro é alta, devido ao histórico de deslizamentos de terra. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas, e a situação será monitorada de perto. A população deve permanecer atenta às atualizações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança durante este período de condições climáticas adversas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA