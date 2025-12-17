Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Tempestades mais frequentes expõem fragilidade das redes elétricas nas cidades

Tempestades mais frequentes expõem fragilidade das redes elétricas nas cidades

Mudanças climáticas intensificam chuvas e ventos; especialistas defendem adaptação urgente da infraestrutura para evitar apagões

  Por Patrícia Costa
  17/12/2025 10h42
DIEGO TAVARES/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Forte chuva que atingiu Belo Horizonte na madrugada de sábado (13) deixou quem mora em bairros da Região da Pampulha sem energia elétrica Árvores são fundamentais para o conforto térmico e a qualidade ambiental das cidades, mas precisam ser planejadas. A escolha de espécies adequadas e a realização de podas técnicas periódicas reduzem o conflito entre copas e fiação elétrica, sem recorrer ao corte indiscriminado

