Tempestades mais frequentes expõem fragilidade das redes elétricas nas cidades

DIEGO TAVARES/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Árvores são fundamentais para o conforto térmico e a qualidade ambiental das cidades, mas precisam ser planejadas. A escolha de espécies adequadas e a realização de podas técnicas periódicas reduzem o conflito entre copas e fiação elétrica, sem recorrer ao corte indiscriminado

