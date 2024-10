Chuva forte no estado de São Paulo derruba muro e mata três pessoas em Bauru

Acidentes também foram registrados em Pederneiras, aonde parte de um posto de combustível em construção colapsou e rede elétrica precisou ser cortada

CRISTIANO FONSECA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aeroporto de Congonhas chegou a ficar parado por volta de 10 minutos



Três pessoas e um cachorro morreram nesta tarde, após um muro de blocos cair sobre os mesmos. O dano foi causado pela chuva intensa e ventos que assolaram o estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil. O incidente ocorreu no bairro Samambaia, em Bauru. Em Cotia, também ocorreu uma queda de muro, com duas pessoas gravemente feridas e uma com leve escoriações. Acidentes também foram registrados em Pederneiras, aonde parte de um posto de combustível em construção colapsou e rede elétrica precisou ser cortada. Em Oscar Bressane houve quedas de árvores e destalhamentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na capital a situação foi a mesma. No Shopping SP Market, na Zona Sul, a chuva arrancou parte da fachada e do forro do estabelecimento. Não se tem informações de feridos. A linha 9 -Esmeralda da CPTM teve trechos interrompidos e maior tempo de parada. O Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo confirmou seis pontos de alagamento na cidade, um deles intransitável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a região teve registro de 14 quedas de árvores e 2 desabamentos.

Ainda em São Paulo, segundo a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, a operação de decolagens e pousos ficou suspensa durante o período das 19h53 às 20h12. Seis voos foram redirecionados a outros aeroportos e duas decolagens foram canceladas.