Chuva intensa causa alagamentos e bloqueia Avenida Brasil no Rio de Janeiro

Prefeito Eduardo Paes fez apelo para que a população evite se deslocar pela cidade durante temporais

FAUSTO MAIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura emite alerta de nível 3 e pede que população evite deslocamentos durante períodos de chuva



As fortes chuvas durante a madrugada deste domingo, 21, resultaram em pontos de alagamento em diversas regiões do Rio de Janeiro, principalmente na zona norte. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio emitiu um alerta de nível 3 às 2h50, indicando a possibilidade de ocorrências de alto impacto, devido às tempestades previstas, com volume de chuva superior a 60 mm por hora. A famosa Avenida Brasil, na altura da Vila do João, ficou completamente intransitável e precisou ser interditada. Por volta das 7h45, a via foi liberada após as equipes da Prefeitura conseguirem drenar a água do alagamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), fez um apelo à população para que evite se deslocar pela cidade durante períodos de chuva. “A região do maciço da Tijuca, Jacarepaguá, zona sul e centro foram atingidas por fortes pancadas de chuva. As equipes estão trabalhando desde a madrugada para minimizar os impactos, mas a previsão é de que a chuva continue ao longo do dia. Pedimos que as pessoas acompanhem as informações e evitem se deslocar em caso de chuvas intensas”, afirmou o prefeito. Até o momento, não foram registrados mais pontos de chuvas intensas no Rio de Janeiro, apenas chuviscos isolados, de acordo com o Centro de Operações. No entanto, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas ao longo do dia, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, que trará umidade para o continente.