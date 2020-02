Chuva em São Paulo deixa toda cidade em estado de alerta, informa CGE

Na grande São Paulo houve registro de 796 pontos de enchentes, 140 desabamentos e desmoronamentos, além de 120 quedas de árvores

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas são resgatadas em meio ao alagamento na Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, na manhã desta segunda-feira (10).



A forte chuva que atinge a capital paulista desde as primeiras horas desta segunda-feira (10) provocou, além da suspensão das aulas em 37 escolas, fechamento de comércios em diversas regiões da cidade e impediu a chegada de funcionários ao trabalho. Serviços de saúde e hospitais também atendem com número reduzido de funcionários.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou, ao meio dia desta segunda, que toda a cidade de São Paulo segue em estado de alerta desde às 01h devido a transbordamento de vários córregos e rios, porém as chuvas estão diminuindo.

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atualizou, às 13h30, o números da grande São Paulo e houve registro de 796 pontos de enchentes, 140 desabamentos e desmoronamentos, além de 120 quedas de árvores.

Já a Defesa Civil tem atualizado a situação de cidades do interior de São Paulo, que também amanheceram com chuva. Em São Carlos, a chuva segue intensa e com raios. As cidades de Sumaré e Paulínia também estão na mesma situação.

Em Botucatu, no interior do Estado, uma cratera se abriu na pista e famílias estão desabrigadas. Na Zona Norte de São Paulo, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, segue atendendo normalmente.

Apenas nesta segunda, São Paulo teve 66% das chuvas esperadas para todo o mês de fevereiro.

Ainda na capital, o Fórum Trabalhista da Barra Funda, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, chegou a abrir as portas, mas a região segue intransitável. Nas redes sociais, usuários postam imagens do local alagado e de elevadores com água. Segundo informações, outras Varas de Justiça, localizadas na Consolação e na Penha, na Zona Leste, também suspenderam o expediente nesta segunda.

Veja as imagens: