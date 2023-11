Chuvas atingem 38 cidades no Rio Grande do Sul e deixam três pessoas mortas

Corpo de homem arrastado dentro de veículo foi localizada a 13 metros de profundidade no Rio da Prata, em Vila Flores; ontem, duas mulheres morreram soterradas

Divulgação/Corpo de Bombeiros Casa desabou em Gramado, no Rio Grande do Sul



As chuvas no Rio Grande Sul causaram a morte de pelo menos três pessoas. Neste domingo, 19, foi encontrado o corpo de Luis Antônio Martins. A vítima foi localizada a 13 metros de profundidade no Rio da Prata, em Vila Flores, pela equipe da Companhia Especial de Busca e Salvamento (Cebs) de Porto Alegre. Ele teve o veículo levado ao tentar atravessar as águas de carro e estava acompanhado de outros dois homens, que conseguiram sair e sobreviveram sem ferimentos. Ontem, em Gramado, duas mulheres morreram após o desabamento de uma casa. Outras duas pessoas conseguiram sobreviver. As vítimas são Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, e a mãe dela, Lidowina Lehnen, de 86. As ruas de Gramado estão alagadas desde a madrugada de sábado, 18. Mais de 31 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em todo o Estado. Há 399 pessoas desabrigadas e 1.665 desalojadas, conforme dados informados pela Defesa Civil. No último balanço do órgão, 38 municípios reportaram ocorrências em função da chuva. Um outro caso, em Coqueiros do Sul, havia sido registrado como morte em decorrência de eventos climáticos. Tatiane Pazinato foi encontrada sem vida no Rio Turvo. Ela era uma das ocupantes de um veículo que caiu dentro do rio, aparentemente arrastado pela correnteza. A mulher estava acompanhada de um homem e uma criança de dois anos, que estão desparecidos. No entanto, a ocorrência foi classificada como acidente de trânsito, segundo a Defesa Civil.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que os estragos causados pelo novo fenômeno climático podem ser semelhantes aos de dois meses atrás. “Acabei de receber o alerta da Defesa Civil. O monitoramento do nível das barragens das usinas hidrelétricas que compõem o complexo Ceran aponta que podemos, ao longo do rio Taquari, vivenciar um episódio semelhante ao que vivenciamos em setembro”, alertou o tucano. Cerca de 100 mil pessoas chegaram a ficar sem luz neste sábado, 18, mas o número caiu para 60 mil no final da tarde. As chuvas ainda causaram deslizamentos, destruindo estradas, casas e pontes.