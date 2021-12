Chuvas causam alagamentos no ABC paulista e prejudicam circulação de trens da CPTM

Ao menos duas estações de trem da linha 10-Turquesa registraram alagamento; Defesa Civil emitiu alerta

ROBERTO SUNGI / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Trem paralisado por conta de alagamento na linha-10 Turquesa da CPTM



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de alagamentos e interditou diversas vias de Santo André, principal cidade afetada pelas chuvas na região metropolitana paulista. Mauá também foi bastante afetada, e as estações de trem que servem aos dois municípios, ambas da linha 10-Turquesa da CPTM, registraram pontos de alagamento nos trilhos. A linha funciona parcialmente por causa do problema e foi paralisada mais cedo. Cerca de 80mm de chuva caíram no ABC paulista no período de uma hora, em uma tempestade forte e localizada. Na capital paulista, o problema foi menor, e o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura paulistana não indicava nenhum ponto de alagamento, segundo consulta no site realizada às 18h desta terça, 27. Mais chuvas estão previstas para cair na região metropolitana nos próximos dias e, segundo a Defesa Civil, podem chegar a 120mm.