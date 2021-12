Veja como fazer doações para vítimas de enchentes na Bahia

Pontos de recolhimento físico foram disponibilizados em Salvador, Fortaleza, Recife e até mesmo no Distrito Federal e órgãos oficiais têm lista com chaves Pix de confiança

Clewton Dias / G4TV Drones / AFP Ao todo, 20 pessoas morreram após fortes chuvas na Bahia



Seja de forma virtual ou com bens físicos, aqueles que tiverem interesse em fazer doações para as vítimas das chuvas que atingem o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais há semanas podem contar com uma série de redes de apoio virtuais no país. Um dos principais responsáveis pelo socorro aos milhares de desabrigados, o Corpo de Bombeiros da Bahia anunciou que todos os quartéis de bombeiros militares do Estado servem de ponto de recolhimento para donativos para aqueles que querem ajudar pessoas afetadas pela tragédia. Em Salvador, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) também funciona como ponto de arrecadação de donativos, assim como o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, estações de metrô, os shoppings Paralelas e Camaçari, o grupo Voluntárias Sociais da Bahia, que recebe doações no Palácio da Aclamação, e até mesmo pedágios da Concessionária Bahia Norte.

Além dos órgãos estaduais e nacionais, as prefeituras de algumas das cidades atingidas pelas chuvas também estão disponibilizando contatos para doações bancárias ou pontos de recolhimento para doações físicas. A Defesa Civil de Itabuna recebe quantias pelo Pix defesacivil@itabuna.ba.gov.br; a prefeitura de Mutuípe recebe roupas, colchões, cobertores e alimentos na escola Lídio Santos; a cidade de Jequié também recebe donativos na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro e a prefeitura de Itambé recebe doações físicas em quatro pontos diferentes da cidade (Colégio Polivalente; Colégio ACM, Vocacionário e Igreja Adventista) e pelo Pix prefeitura@itambe.ba.gov.br. A OAB-BA divulgou uma lista com outros órgãos que estão recebendo as doações em dinheiro. Confira ela clicando aqui. Outra lista com números confiáveis de Pix também foi organizada pela prefeitura de Salvador. Confira na publicação abaixo:

No Ceará, o Governo do Estado listou a Arena Castelão, em Fortaleza, como ponto de arrecadação e no Recife, os três principais estádios da cidade, Arruda, Ilha do Retiro e Aflitos, também recebem espaços para doações de alimentos e roupas. A Defesa Civil do Distrito Federal também recebe doações em qualquer unidade da Polícia Militar, Civil ou dos Bombeiros do DF, assim como na sede da própria Defesa Civil. Os donativos devem ser entregues na próxima segunda-feira, 3. A expectativa da meteorologia é de que os próximos dias sejam de mais chuva na região. Até o momento, 20 pessoas morreram por causa das inundações, que ilharam cidades e deixaram milhares de desabrigados. As quantias arrecadadas por Pix para os diferentes órgãos nacionais devem ser revertidas na compra de água potável e de alimentos.